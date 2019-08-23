【逃犯條例．香港之路】各區「香港之路」人鏈情況 (20:04)

【20:04】旺角現場的義工表示，太子和旺角和尖沙咀的人鏈已夠人，欠佐敦位置人數不足，呼籲新到場參與的市民乘車到佐敦參與人鏈。旺角現場的人鏈展示手機燈光，並高唱一小節海闊天空和高呼香港人加油，途經的私家車亦響號聲援。

金鐘有市民響應網上號召，開啟手機燈，並高叫「香港人加油」。現場義工稱，人鏈已連接到上環。

於鑽石山站C出口外出現長長人流，有家長手抱着小孩參與人鏈活動，並亮起手機電筒。現場有市民修復今晨（23日）被縱火的連儂牆。

本為迷你書藝術家的黃小姐，製作一條掛有印有各區連儂牆字眼紙條的繩，讓荃灣區人鏈的市民手持或掛在身上，希望在人鏈上都有所牽連，為大家打氣。

【19:54】尖沙嘴星光大道的人鏈延伸到太空館對開的梳士巴利道，有在場義工稱，因市民無法於馬路上連上人鏈，故將紅線放在路面作象徵。

【19:43】「香港之路」灣仔段隊頭與金鐘段隊尾在正義道連接。

【19:33】尖沙嘴星光大道的市民組成人鏈後亮起電筒，並大叫「stand with Hong Kong」。

金鐘現場人士稱，人鏈已連到灣仔，呼籲市民向中環方向前進，市民未有站出馬路。

【19:23】金鐘近百人開始在太古廣場外排直線；銅鑼灣站隊頭已到匯豐銀行近維園入口，正等候過馬路往天后進發。尖沙嘴星光大道亦已有市民開始組成人鏈。

【19:23】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今晚（23日）在各區組成「香港之路」人鏈。《明報》記者晚上近7時在數區觀察，發現荃灣區人潮已開始聚集，將沿西樓角道向大窩口方向連起。

銅鑼灣有一女生於接近晚上7時，大叫「香港之路開始組成了，如想參加請一起往天后方向走」。有參與者表示，現場的人愈來愈多，呼籲隊頭往天后方向行。「人鏈」自發站近行人路緩慢移動，讓隊頭能從行人路繼續往天后方向前進。

金鐘太古廣場亦開始有市民聚集，等候組成人鏈。

深水埗有市民開始嘗試組成人鏈。

E-kids成員阮民安（Tommy）則現身旺角準備參與「香港之路」活動，與朋友在旺角組人鏈。他表示，站出來要爭取「五大訴求，缺一不可」，政府一直沒回應，警隊有這麼多黑暗事，不可忘記這些事，「今時今日香港已回不了頭，要爭取到尾，我希望所有香港人不要鬆懈」。面對航空界僱員受壓，阮民安稱正計劃在內地做生意，反修訂《逃犯條例》立場確影響其投資及收入，但「在良知及人民幣去選擇，我會選擇站在香港及良知這一邊。」。旺角彌敦道Top商場外已形成人鏈，參加者以年輕人居多，大部分人戴口罩、穿黑衣出席活動。

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