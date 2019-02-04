兩月15食肆結業　工會收700求助追討千萬元欠薪 (19:22)

工會秘書梁天柱表示，過去兩個月該會共處理14間酒樓和1間外賣店結業的工友求助，涉及約710名員工追討薪金、遣散費、有薪假期補償等，涉款約1000萬元。15間結業的食肆地點遍及屯門、佐敦、銅鑼灣、尖沙嘴等，較多集中在新界西，估計與元朗衝突事件有關。他又補充，有酒樓員工被迫每月多放兩日無薪假期，每月收入減少1200元。

工會主席郭宏興指出，有銅鑼灣酒樓周日晚市時只得兩檯客人、有尖沙嘴食肆原本每月營業額達600萬元，8月截至20日才得約200萬元，生意減超過一半。秘書長黃必文認為示威活動減低市民消費意欲、部分近示威範圍店舖亦不敢做生意，使生意下滑、甚至被迫停業，形容比2003年SARS時情況更嚴重，希望社會盡快恢復安寧令市民願意消費、旅客亦放心到港旅行。

工會建議政府設立緊急失業援助金，向失業工友援助6個月，金額為月薪80%，設上限為1.4萬元。

勞工處回覆本報查詢時指出，在6至7月共接獲有關酒樓結業而涉及超過20名僱員的勞資糾紛個案有4宗，一共涉及149人，實際所涉的欠薪總額沒有相關紀錄。

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