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【逃犯條例】8月15至20日訪港客按年跌五成　機場8月首三周貨運量減14% (18:46)

反修訂《逃犯條例》風波未息，政府下午再召開跨部門記者會。運輸及房屋局長陳帆表示，機場自7月底起多次受公眾集會影響，8月1至21日的客運量按年跌11%、貨運量跌14%。商務及經濟發展局長邱騰華亦表示，8月15至20日訪港旅客量較去年同期下跌49.6%，形容情況「令人憂慮」。

陳帆表示，機場8月1日至21日的客運量為416萬人次，較去年同期減少54萬人次；貨運量則減少至25萬噸。他稱機場近期受多次公眾集會影響，本月9至13日的集會更「嚴重影響機場運作」，導致近1000班航班取消，對旅客造成不便及「人身安全威脅」。

邱騰華指出，受本港近期事件影響，旅遊業數字自7月中起由升轉跌，訪港旅客人次由7月中按年跌1.5%，到本月15至20日期間急跌49.6%；對香港發出旅遊提示的國家目前已增至31個，部分提示內容較強烈，包括提醒國民勿到有暴力衝突的地方、要預留更多時間前往機場等。他又表示，8月本港酒店平均入住率仍達90%，但個別地區跌幅較大，部分地區入住率下跌逾一半，酒店房價亦回落；8月零售數字下跌幅度亦達約五成。

陳帆稱，機場示威活動已香對香港和機場的商業利益和國際聲譽，造成「無可量化」的損害，呼籲市民「諗一諗」是否真的要妨礙機場正常運作、「搗亂」屬世界高水平的香港機場。他並重申，政府已多次表明《逃犯條例》修例工作已「完全停頓」，故反修例的出發點和相關活動「已經不存在」。

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