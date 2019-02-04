【逃犯條例】市民擬周六堵往機場道路　陳帆：出租車司機可同被控藐視法庭 (18:07)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有市民發起周六（24日）利用「遊車河」等方式，堵塞通往機場的道路。運輸及房屋局長陳帆表示，收到傳聞稱有示威者將透過租用旅遊巴、的士及其他出租車，意圖堵塞通往機場的道路，他警告有關出租車輛的司機，若他們「協助他人違反臨時禁制令」，同樣有可能被控藐視法庭。
機管局上周三（14日）向法庭取得臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威，禁制令今早（23日）獲等法院批准延長。陳帆今午在政府記者會稱，有關禁制令禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用，亦禁止任何人在機場或鄰近機場範圍，故意妨礙任何供車輛或行人使用的道路或通道；違反禁制令者可被控藐視法庭，並可能被監禁、罰款或提出執行程序以強迫執制有關禁令。
陳帆表示，特區政府會密切留意明日事態發展，會與交通營辦商及機場業務伙伴保持緊密溝通，盡力維持機場正常運作。但他沒有正面會應若屆時有人堵路，政府會如何應對，包括警方會否即時拘捕涉事者。
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