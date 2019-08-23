梁定邦稱速龍無編號欠理想　張華峰需否辭職屬「他的問題」 (17:16)

梁定邦表示，監警會的立場是警員執勤時須展示編號，因屬問責制度，他早前已就此去信警務處長，但承認至今速龍小隊的做法未為理想。他認為，若不用號碼，也須有代替品，這是重要原則問題，他會繼續跟進。

梁定邦稱，張華峰今早致電他說當時在電台節目中沒有時間解釋他的說法，但他是明白監警會的立場。被問到張華峰需否辭職，梁定邦說：「應否繼續做是他的問題，不關我事，我不能替他作主。」

梁定邦：獨立調查現階段未必最適當

早前梁定邦接受傳媒訪問時表示政府不應排除成立獨立調查委員會的可能性，他今日則稱，現階段未必是最適當時候，社會需要彌補撕裂，另外是讓監警會進行審視及報告的工作，待社會平靜、能客觀看問題時，再看有否成立獨立調查委員會的需要。他補充，獨立調查委員會不應是看警察個人操守方面。

監警會就警方在反修例事件中執法所收到的投訴，截至昨日，投訴警察課共收到183宗與投訴人直接有關的「須匯報投訴」個案，當中最多是7月21日元朗衝突事件，有53宗。

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