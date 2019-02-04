【逃犯條例】18中學學生代表向東華三院遞請願信　促施壓政府回應五大訴求 (17:05)

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學生代表指出，近日的反修例風波反映出，這場運動已超越港人對修例的反對聲音，而是港人對特區政府的不信任及社會的嚴重撕裂。特區政府對此責無旁貸，須為其一意孤行、漠視民意、縱容警隊等負上責任，並正面回應市民訴求，化解雙方深層次矛盾；然而，特區政府一直以高壓手段維穩，無意解決社會矛盾；同時亦有不少企業、名人為保存其既得利益而顛倒是非，更以愛國之名，行討好權貴、賣港求榮之事。

學生代表表示，東華三院作為辦學團體，以扶幼導青、興學育才為己任，而學生尚且不畏強權，能夠知黑守白，他們相信東華三院有能力，也會履行其使命，為學生發聲。

截至周三（21日）晚上11時59分，聯署人數為4933人。學生代表梁同學稱，若8月31日前未獲任何合理回應，不排除發起開學後聯校罷課。

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