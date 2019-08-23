「東區小霸王」涉警署外擲汽油彈續還押　控方：休班警跟隨被告見車牌 (16:33)

被告莊鑫淼（25歲）報稱無業，被控兩項縱火罪。控罪指被告於2019年6月7日在灣仔軍器廠街及駱克道交界用火損壞警車AM 7203，以及在灣仔成和道跑馬地警署外用火損壞跑馬地警署外牆。

控方在庭上透露，被告在錄影會面期間保持緘默。警方已查看現場附近、其住所及通道的閉路電視片段；並有3名證人，其中一人為休班警員，事發當日駕車跟隨被告，也看到被告的車牌。另外兩人為油站及便利店職員，稱被告在灣仔襲擊前買汽油和啤酒，警方及消防處在現場驗獲助燃劑。

控方申請押後案件，以聽取法律意見，以及讓警方調查，警方尚須查閱在被告車上搜到的一部手機，以及在其住所搜到的兩部手機資料，亦要化驗被告衣物和現場玻璃碎是否含有與現場相同的助燃劑，並作DNA比對，9月中會有結果。

裁判官接納控方的申請，表示案件嚴重、影響公眾安全，被告潛逃可能高，案件有可能轉介至區域法院審訊，不批准被告保釋。

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