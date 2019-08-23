【逃犯條例】警周日僅批荃灣公園集會　憂示威者衝擊3警署 (17:40)

港鐵三線人鏈築「香港之路」

網民號召市民今晚（23日）到港鐵港島、觀塘和荃灣三線以人鏈築「香港之路」，東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷指出，有關行為必然對普通市民出行及日常活動造成影響，呼籲市民參與活動期間，不要刻意阻礙交通，阻礙他人使用公共服務的權利。

8・24機場「和你塞」

有市民計劃明日（24日）發起「和你塞」堵塞前往機場交通的行動，傅逸婷重申，機管局已於今日獲批延長禁制令，亦無禁制時限，機場現時已實施出入管制，範圍涵蓋整個機場島，即有人刻意堵塞機場島都有可能會干犯藐視法庭罪。警方預計明日交通受阻，呼籲市民預留相當充裕的時間前往機場，並須留意有關交通安排及航班情況。

觀塘遊行及集會「燃點香港·全民覺醒」

警方就明日的觀塘集會及遊行批出不反對通知書。傅逸婷指出，集會將於下午1時至1時30分在駿業街遊樂場舉行，其後遊行沿海濱道行走，預計晚上7時到達九龍灣零碳天地外作終點。由於明日是星期六，集會及遊行期間有可能遇到觀塘及九龍灣商貿區放工和消費的人潮和車潮，她呼籲參與公眾活動的人，以及當區市民及道路使用者留意、互相忍讓，保護他人的權利及自由。警方提醒，當日遊行路線會途經通往啟德消防局及兒童醫院的主要行車通道，若道路被阻塞，或會影響緊急車輛服務及救援行動。

8・25荃葵青遊行

此外，有市民擬於周日（25日）發起「荃葵青大遊行」，下午2時30分由葵芳（南）巴士總站遊行至荃灣公園中央廣場，警方僅批准於荃灣公園舉行集會。新界南總區警司（行動）韓婉君稱，7月尾及8月初，葵青警署、荃灣警署、新界南總區警察總部，均受到示威者暴力衝擊和破壞，今次申請的遊行路線接近有關建築物，警方相信，若於該區舉行遊行和集會，或有可能發生類似情況。她又指出，遊行主辦者並無舉行大型集會的經驗，在社會不穩的氣氛下，警方有理由相信動參與者會作出激烈行為，超出主辧者的控制範圍，故反對葵青的集會及遊行申請，只批准於荃灣公園中央廣場舉行集會。

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