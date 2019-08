【逃犯條例】港龍工會主席遭解僱　職工盟發起周一包圍國泰城 (18:00)

職工盟表示,國泰在中國民航局發出命令後採取一系列的行動,包括限制員工在公餘的言論及表達自由,因員工在社交媒體上的留言而不合理、不公平及不合法解僱多名同事,當中包括港龍工會主席施安娜。

職工盟指摘國泰侵犯香港人一直珍惜的言論自由權利,連公餘的言論也要管,更以言入罪,肆意踐踏香港人的基本權利。

【16:36】國泰港龍於周三(21日)在無提供理由下,解僱港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜。職工盟今(23日)斥國泰企圖殺一儆百,要求國泰撤回解僱決定,讓被解僱的人立即復職,並立即停止白色恐怖。

國泰回應指出,確認施安娜不再是公司員工,其離職與她身為工會領導或參加工會活動無任何關係;不會就個別個案作出回應,但在決定是否解僱同事時,會考慮所有相關情況,包括適用的法規和同事是否能履行其職務,並重申無論同事是否工會會員均一視同仁。

施安娜在記者會上多次落淚並親述,周二(20日)準備上一班往杭州的航班工作時,突然被公司抽起並等待再調配,翌日(21日)下午接到公司電話通知2小時內回國泰城會面。她憶述,會面時有兩位經理,手持3張施的Facebook的截圖,當中顯示在機艙貼出便利貼、籲同事與公司共度難關、預告未來3天將離港的內容,公司問截圖顯示的是否其個人社交媒體,施回答是,公司代表隨即指施現時被立即解僱,施追間理由,公司代表回答「I'm sorry. I can't tell you the reason」,即不能提供理由。

施安娜指,該便利貼只是寫上Happy Birthday(生日快樂),而另外兩則貼文也只是表達對飛往內地的擔心及對高層離職和公司前景的感受,不明白到底有什麼問題。施安娜又指,自己的Facebook貼文只有朋友可見,亦未加任何高層為朋友,相信公司會發現是被同事「篤」。

施安娜指自大學畢業後加入港龍,工作長達17年,明白公司最近面對來自內地的極大政治壓力,認為今次解僱是將白色恐怖推上另一個高峰,打擊士氣。她又指,沒想過放棄公司,但公司放棄了她,質問公司面對施壓到底要退讓到什麼時候,公司應尋找解決方法,而非指辭退員工。

職工盟主席吳敏兒表示,反修例風波至今,航空界已有至少14人遭解僱,當中8人被解僱的原因與Facebook的內容有關,與施安娜的情況一樣。職工盟將向國際民航組織及國際勞工組織抗議,另會向國泰提出民事訴訟,其他後續行動將稍後公佈。職工盟亦要求國泰撤回解僱決定,讓被解僱的人立即復職,另立即停止白色恐怖及尊重員工言論自由。

