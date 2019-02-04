【元朗襲擊】兩漢被控暴動准保釋　警誡認事發晚逗留元朗站　24傷者錄口供 (17:50)

首被告代表律師李均榮表示，爭議首被告身分，是否如控方指控中的施襲者。他經營運輸公司，月入2萬至3萬元，初中學歷，是土生土長香港人，自小在元朗生活。

次被告代表律師稱，他是工程公司東主，主責電力工程長達19年，月入3萬元，沒有黑社會背景。雖然他承認曾在元朗站逗留，但只是身穿灰衣在附近路過，因見到有衝突想「八卦」；惟突然「被人問候他媽媽」，他盛怒下與對方口角及講粗口。

裁判官陳炳宙認為，未有足夠證據兩被告有潛逃風險，批准兩人各以3萬元保釋，須遵守宵禁令，每晚10時至早上6時留在家中；禁足西鐵元朗站及附近50米範圍，每周往警署報到兩次，另批准押後案件。

新界北總區重案組第2隊署理總督察黃詩斌庭外稱，元朗白衣人襲擊事件，部分被捕者居於圍村，有人是黑社會背景。現時未聯絡到其他傷者，呼籲其他傷者聯絡警方協助調查，或提供案發片段。

【16:00】7月21日發生元朗襲擊事件，事隔一個月，兩名疑犯被起訴。54歲運輸工及48歲電工同被控一項暴動罪，案件今午（23日）在粉嶺裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，裁判官押後至10月25日，並批准兩人保釋。據了解，警方已向24名受襲市民錄取口供，多人身體受傷，包括頭部、四肢等，傷勢輕則觸痛，重則骨折。

首被告王志榮（54歲）報稱運輸工人，次被告黃英傑（48歲）報稱電工，分別居於元朗及天水圍。兩人被控於2019年7月21日在西鐵元朗站，連同其他不知名者參與暴動。辯方庭上透露，次被告是工程公司東主。

控方指控稱，7月21日晚上10時40分，約50名白衣人在元朗西鐵站聚集，與一群黑衣人口角，兩方均有使用暴力，包括擲水樽、水喉射水。晚上10時48分，閉路電視片後拍攝到首、次被告在白衣人群，當中有人手持木棍、藤條等，首被告用垃圾桶蓋襲擊他人，次被告則沒有戴口罩。

晚上11時05分至13分，大批白衣人手持藤條、木棍衝上月台襲擊黑衣人，車廂內閉路電視亦拍攝到白衣人向乘客施襲，其間一名男乘客曾跪地求饒白衣人停止施襲，卻遭到襲擊，車內其他乘客極度恐慌，而首被告當時非常接近該批施襲者。

警方翻查閉路電視後，通緝首、次被告。首被告7月22日在住所被捕，警誡下保持緘默，入屋搜查發現脗合的衣物及鞋；次被告8月3日在羅湖準備離港時被捕，警誡下承認案發日曾在西鐵元朗站的車站及月台逗留。

警方估計有50人受襲，截至8月21日，已向24人錄取口供，各有不同傷勢，包括觸痛、擦傷、裂傷、骨折等。

根據《公安條例》19條，如參與非法集結的人破壞社會安寧，該集結即屬暴動，而集結的人即屬集結暴動。若干犯暴動罪，循公訴程序定罪，最高可處監禁10年。

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