【逃犯條例】女被捕人稱被迫裸體搜身受凌辱　公開涉事兩警編號望刑事檢控 (15:06)

呂小姐（化名）是反修訂《逃犯條例》運動中其中一名被捕人，她今日（23日）在律師和公民黨立法會議員陳淑莊陪同下見記者，表示被捕後在警署遭警察要求脫光衣物搜身，其間遭警員凌辱。
呂小姐指出，她在示威現場被捕後受傷送院，入院期間被檢控，但因傷未能上庭。數日後，呂小姐獲通知可出院並上庭，家人帶同衣物到醫院，她在一名女警直視下更衣。之後她被帶到警署，她表示女警喝令她入房，要求她脫光衣服被搜身，原因是「你係犯」。搜身期間有兩名女警在房中，其中一名女警曾用筆打呂小姐的手及大腿中間，上下打量，整個過程維持約15至30分鐘，女警全程沒有帶手套。
搜身程序完成後，呂小姐離開房間，發現門外突然站了十多名男警，令她大感尷尬。她說，事後出現抑鬱症狀，不敢離家。
呂小姐在記者會上公開兩名涉事女警的警員編號。協助呂小姐的律師陳惠源表示，會向投訴警察課投訴兩名女警，並希望可循刑事檢控，指兩女警可能干犯非禮及襲擊等罪行。
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