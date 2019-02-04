【逃犯條例】觀塘遊行關注智慧燈柱監控市民　楊偉雄︰無人臉辨識相片全低清 (13:52)

被問到當局有否額外措施保護燈柱，楊偉雄稱，相信明日遊行的市民是和平理性，又提醒燈柱內有高壓電，「請市民有任何行動前要注意安全」。

楊偉雄說，設立燈柱收集數據是想推動智慧城市，「前提是市民要接受到一些科技應用」，他又指出，開放數據是社會共識， 政府已設立第三方委員會監測燈柱技術的應用，希望市民釋除疑慮。

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