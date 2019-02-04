【逃犯條例】觀塘遊行關注智慧燈柱監控市民　楊偉雄︰無人臉辨識相片全低清 (13:52)

反對《逃犯條例》風波未息，有市民發起明日（24日）在觀塘遊行，並已獲警方批出不反對通知書。遊行除了要求政府回應民間五大訴求，亦關注已於觀塘安裝的智慧燈柱會否成監控工具。創科局長楊偉雄今早（23日）出席會展舉行的電腦通訊節開幕禮後，再重申燈柱只是收集城市數據，不涉人臉辨識等功能「希望大家不要誤信謠言」，他說燈柱收集的資料會經資料一線通網站發放，「市民可以看清楚，相片全是低清」。
被問到當局有否額外措施保護燈柱，楊偉雄稱，相信明日遊行的市民是和平理性，又提醒燈柱內有高壓電，「請市民有任何行動前要注意安全」。
楊偉雄說，設立燈柱收集數據是想推動智慧城市，「前提是市民要接受到一些科技應用」，他又指出，開放數據是社會共識， 政府已設立第三方委員會監測燈柱技術的應用，希望市民釋除疑慮。
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