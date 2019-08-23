「和理同行」籲獨立委員會查真相　待有基礎特首可考慮特赦 (13:49)

張達明形容，獨立調查委員會為解決當下問題的「王道」，若警方反對，作為負責任的政府應說服警方，以助長遠復和，而監警會無傳召證人權力，對提供資料者亦無法定保障，「如何期望參與前線示威者，無任何保障之下往監警會提供資料，但將來又可能成為被警方控告的罪證？」他認為獨立調查委員會有條例保障，作證資料不可作民事、刑事用途，認為若不尋求真相，難以重新上路，若範圍太闊，可先挑選市民關注議題調查。

他解釋，如政府認為需分階段、先易後難調查，最重要是市民希望看到政府實際回應訴求，願意相信香港市民，尋求真相並重新出發，若是如此，建立溝通平台才有意義。他指出，不會排除調查需要政治問責的可能，但這並非重點，而是決策過程整體。

時事評論員程翔說，回歸以來4任特首，當中3任均帶來重大社會動盪，今次更是史無前例的大規模，若獨立調查委員會有成果，可解釋上述問題；他表示，調查範圍可包括決策過程中，有什麼因素令特首林鄭月娥修例輕率刪除與內地之間的防火牆、條例諮詢過程中為何無建制派要特首「停一停，諗一諗」，以及6月9日之後的多次警民衝突。

至於獨立調查委員會的人選，張達明稱多人期望主席為資深的現役或退休法官，因香港多年來法官都不會直接介入政治事件，有其超然地位。至於另外兩名人選亦可再商討，並稱有人提出前警務處長李明逵等人；程翔則表示，選委有其憲制認受性，有其憲政地位去提出意見，「若有心建立有公信力的獨立調查委員會，人選一點都不缺」。

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