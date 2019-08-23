【逃犯條例】會計界首遊行　梁繼昌促政府回應五大訴求 (14:22)

梁繼昌表示，會計師向來給予外界不問世事、只顧生活水準的形象，但即使不碰政治，政治都會找上門。他提到有員工即使在公餘時間合情合理合法參與表達訴求活動，都被老闆警告或辭退，指僱傭合約非賣身契，香港人並非奴隸，私人時間有權表達政見。

他期望會計師秉持誠信、獨立、無私的核心價值，恪守國際專業操守，繼續做城市的把關人。

【13:55】梁繼昌表示，會計界遊行有5000人參與。

【13:17】《逃犯條例》反修訂風波持續，會計界今日（23日）午膳時間發起遊行，由中環遮打花園前往金鐘政府總部。本報記者現場所見，有過百穿襯衫、套裝的會計師參加，有人戴上頭盔、口罩，甚至遮上右眼參加。

會計界立法會議員梁繼昌表示，是次為回歸後首次的會計師遊行，希望政府回應民間五大訴求。他又稱，見到經濟被政府有形及無形干預，期望香港保持全世界最自由及法治最好的城市。

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