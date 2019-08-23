【逃犯條例】會計界逾5000人遊行　梁繼昌促政府回應五大訴求 (17:58)

【14:22】會計界遊行集會於下午約2時完結，靜默遊行間有零星參與者自法叫口號。會計界立法會議員梁繼昌指出，共約有5000人參與遊行。他指出，記憶所及過去未曾試過有議題令如此大量的會計界人士站出來，說明會計界已忍夠政府倒行逆施，又指出，近日英國駐港總領事館職員在高鐵香港段被行政拘留事件是匪而所思。

梁繼昌表示，會計師向來給予外界不問世事、只顧生活水準的形象，但即使不碰政治，政治都會找上門。他提到有員工即使在公餘時間合情合理合法參與表達訴求活動，都被老闆警告或辭退，指僱傭合約非賣身契，香港人並非奴隸，私人時間有權表達政見。

他期望會計師秉持誠信、獨立、無私的核心價值，恪守國際專業操守，繼續做城市的把關人。

【13:55】梁繼昌表示，會計界遊行有5000人參與。

【13:17】《逃犯條例》反修訂風波持續，會計界今日（23日）午膳時間發起遊行，由中環遮打花園前往金鐘政府總部。本報記者現場所見，有過百穿襯衫、套裝的會計師參加，有人戴上頭盔、口罩，甚至遮上右眼參加。

會計界立法會議員梁繼昌表示，是次為回歸後首次的會計師遊行，希望政府回應民間五大訴求。他又稱，見到經濟被政府有形及無形干預，期望香港保持全世界最自由及法治最好的城市。

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