78歲翁強姦4歲孫女判囚11年　孫受創反為事件道歉　法官︰令人痛心 (12:50)

法官彭寶琴引述被告的心理報告指出，被告沒精神或情緒問題，但他對事主X沒同情心、沒情感的連繫，亦有戀童癖的傾向。至於X的心理報告顯示，X感到悲傷和憤怒，每個月均會發惡夢，以及發出憤怒的聲音，連母親為她蓋被子時，她亦會出現防衛性的動作，母親擁抱安慰她時，她仍會激烈地掙扎。

X的心理報告續指出，祖父母曾責罵母女二人說謊，X承受創傷後壓力心理障礙症，在家和學校常心不在焉，亦對玩耍失去興趣，曾向母親就與被告「玩耍」一事兩度道歉，需母親安慰她在此事上沒犯任何錯誤。另X害怕前往被告住所附近，也害怕其他年紀大的男性。報告更形容，雖然X在外祖父母和父母的幫助下，狀態現在變得較為穩定，但仍不能低估事件對X產生的負面影響，隨着X漸漸對此事有更全面的認識，她的羞恥感將可能提升，對其自我形象產生重大影響。

事主母親的心理報告亦顯示，她事後常以淚洗面，責怪自己為何不及早發現事件，對事件產生罪疚感。母女二人均需接受心理輔導。

彭官表示，事主當時年紀非常年輕；被告的行為違反誠信；案發時沒採取安全措施；即使孫女喊痛仍繼續與對方性交；及事件對X和其母親產生嚴重影響，均屬本案的加刑因素，判被告囚11年。

案情出，被告自2016年起每天會接X放學，去年8月某天，X的母親到被告家中接女兒時，聽到女兒在房內大叫，她跑至房間時發現被告只穿着內褲，正替孫女穿褲子，並沒回應發生何事。X離開住所後向母親投訴遭被告脫下褲子、「用佢屙尿個patpat掂住我屙尿嗰到」，令她感到痕癢和不適。母親遂通知丈夫和報警。

被告後來在警誡下一度堅稱被誣告，惟其後承認「有搞過我個孫女」，又指自己因「衰鹹濕」而強姦對方，該行為歷時兩分鐘，至意識到媳婦到場時，才立即為孫女穿上褲子。他又透露因「衰鹹濕」和「想玩吓」，早於2017年已強姦過孫女，及欲測試自己是否仍有性能力，又指很久沒與患病的妻子有性行為。

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