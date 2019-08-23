加拿大駐港領館暫停職員往內地公幹 (15:45)

【12:30】任職英國駐港總領事館的港人Simon Cheng（譯音鄭文傑），在內地遭行政拘留，事件備受關注。加拿大傳媒周四（22日）報道，加拿大已暫停所有駐港總領事館職員前往內地公幹。本報正嘗試向領事館了解。

加拿大Global News報道，一名加拿大官員證實，已叫停駐港總領事館非加拿大員工到內地公幹，但無透露此舉是否針對Simon Cheng被拘留的直接回應。報道指出，受影響的是在加拿大駐港總領事館任職的外國公民，加拿大派駐領事館的外交人員不受影響。

加拿大廣播公司（CBC）駐亞洲記者Saša Petricic在Twitter帖文發布消息稱，「鑑於發生英國領事館職員被中國當局扣留的事件，加拿大駐香港領事館已取消當地僱員所有前往中國的外遊行程」。

港人Simon Cheng本月8日由深圳乘高鐵返港期間與家人失去聯絡，中國外交部周三證實他因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，被深圳警方行政拘留15日。

（Global News／Saša Petricic Twitter）

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