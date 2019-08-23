機場禁制令准延長　吳文遠申法援擬加入為被告反對禁令 (13:08)

【11:51】機管局上周三（14日）向法庭取得臨時禁制令，禁止任何人在指定示威區外示威。該限期至今日（23日）屆滿，機管局今早在高等法院申請延長禁制令，獲批准延長至另有審訊或法庭命令為止。

機管局一方陳辭稱，本月13日入稟申請臨時禁制令後，機場的騷亂狀況似乎有下降迹象，但同時留意到網民在社交媒體上再次呼籲示威者堵塞機場，故此提出申請延長禁制令。

官：同意示威者對機場造成影響

法官陳嘉信表示，警務處長並無就機場示威活動發出「不反對通知書」，示威者行為是否已違反《機場管理局附例》及構成公眾妨擾，需要進行審訊決定，但同意示威者對機場造成的影響，乃不能量化及不能彌補。

陳官認為，機場能夠暢順運作對香港非常重要，尤其是旅客安全、機場的商業利益及國際聲譽，基於持續出現騷亂，法官批准延長禁制令至另有審訊或法庭命令為止。

機管局原先獲頒的臨時禁制令，禁止任何人阻礙或干擾機場正常使用，亦禁止在示威區外示威；示威區內的示威亦需為合法及和平，而航空公司登記櫃位範圍為「進入管制區」，只有旅客及獲准人員可進入，任何人如違反禁制令，可構成藐視法庭，有需要時警方會支援及配合機管局及執達吏。

網民發起「和你塞」 機管局：會盡力維持機場運作順暢

另外，有網民計劃明日（24日）發起「和你塞」堵塞前往機場交通的行動。機管局今在全港多份報章刊登廣告，以「請愛護香港機場」為題，強烈反對近日網上再次號召意圖破壞機場運作的一切行為。

機管局表示，會盡力維持機場運作順暢，同時懇請年輕人若熱愛香港，便應拒絕參與或支持任何妨礙機場正常運作和損害機場國際形象的行動，令依靠機場的數十萬名航空、旅遊、運輸、物流及貿易等行業從業員能保住飯碗，不致失業。

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