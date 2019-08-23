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【逃犯條例】黃錦良反對罷課　籲校方學生理性討論 (11:12)

反修訂《逃犯條例》爭議觸發中學生發起9月罷課，教聯會主席黃錦良今早（23日）接受港台節目訪問時表明反對罷課，認為離開校園或令學生身陷險境，呼籲校方不要過問學生有否參與示威活動，不希望學校出現學生因政見不同受到欺凌的情況。

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黃錦良表示，臨近開學，收到家長、教師及校長來電，希望學校能在開學後發揮功能，讓學生返到校園時回歸理性，在安全、穩定及友善的環境下學習和討論，擔心罷課會令學生再有機會走上街頭。他不贊成校方追究過去兩個月曾參與反修例活動的學生，呼籲學生與校方理性討論，尋求表達訴求的方式。

眾志：學生面對處分仍罷課　展五大訴求堅持

香港眾志副主席鄭家朗在同一節目表示，政府要反思為何學生要走上街頭、參與罷課，行動是展現學生即使面對處分仍對五大訴求的堅持及決心。

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