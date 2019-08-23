葵芳站大堂設施遭破壞　港鐵強烈譴責 (16:55)

港鐵稱，聚集的人初時包圍車站的客務中心，曾以強光照射當值職員。為保障當值職員的安全，車站關閉客務中心並安排職員離開。其後他們在近車站控制室大堂的入閘機干擾設備運作，職員在場處理，並作車站廣播勸喻他們停止有關行為，亦有部分人圍堵車站控制室，由於聚集者不合作及包圍現場職員，車站方面報警。

負責保安承辦商員工渉襲擊被捕

其後，車站內有人表示遇襲受傷，警員到場後，把一名負責車站保安工作的承辦商員工帶走調查，該承辦商員工現已暫時調離職務，港鐵表示，會繼續與承辦商保持溝通，並督促承辦商提醒員工，執勤時要保持冷靜，緊守崗位。

部分留在車站的人在車站及列車服務完結後不肯離開，部分人惡意破壞車站入閘機、大堂設備，牆身及車站外牆亦有多處塗鴉，港鐵對違法行為予以強烈譴責，並報警處理。葵芳站A及D出入口範圍自今早（23日）車站服務開始起關閉，以便警方調查，以及清理、檢查及維修相關車站設備。該兩個出入口經過維修設施及清理後，於下午1時起恢復使用。

【13:08】港鐵表示，經過維修相關設施及清理後，葵芳站的A及D出入口下午1時恢復使用。

【09:30】港鐵表示，由於留意到葵芳站部分設施受損壞，亦見有塗鴉，為方便進行清理及警方作出調查，今日葵芳站A及D出入口關閉，乘客仍可使用車站其他出入口進出車站，列車服務不受影響。

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機場快線服務恢復正常

另外，機場快線列車服務及市區預辦登記服務恢復正常，維持10至12分鐘一班車，香港站及九龍站的市區預辦登機手續會在航班起飛前90分鐘截止。