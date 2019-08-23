葵芳站大堂設施遭破壞　港鐵強烈譴責 (16:55)

【16:55】港鐵表示，昨晚（22日）約10時，葵芳站職員留意到有約30人進入車站，據觀察，約1小時後車站聚集了約200人，表示要求港鐵代表解答他們對警方在車站範圍執法及使用催淚氣體後，有關車站清潔的情況。事實上，港鐵代表數日前已作交代，並貼出解釋相關事項的告示。
港鐵稱，聚集的人初時包圍車站的客務中心，曾以強光照射當值職員。為保障當值職員的安全，車站關閉客務中心並安排職員離開。其後他們在近車站控制室大堂的入閘機干擾設備運作，職員在場處理，並作車站廣播勸喻他們停止有關行為，亦有部分人圍堵車站控制室，由於聚集者不合作及包圍現場職員，車站方面報警。
負責保安承辦商員工渉襲擊被捕
其後，車站內有人表示遇襲受傷，警員到場後，把一名負責車站保安工作的承辦商員工帶走調查，該承辦商員工現已暫時調離職務，港鐵表示，會繼續與承辦商保持溝通，並督促承辦商提醒員工，執勤時要保持冷靜，緊守崗位。
部分留在車站的人在車站及列車服務完結後不肯離開，部分人惡意破壞車站入閘機、大堂設備，牆身及車站外牆亦有多處塗鴉，港鐵對違法行為予以強烈譴責，並報警處理。葵芳站A及D出入口範圍自今早（23日）車站服務開始起關閉，以便警方調查，以及清理、檢查及維修相關車站設備。該兩個出入口經過維修設施及清理後，於下午1時起恢復使用。
【13:08】港鐵表示，經過維修相關設施及清理後，葵芳站的A及D出入口下午1時恢復使用。
【09:30】港鐵表示，由於留意到葵芳站部分設施受損壞，亦見有塗鴉，為方便進行清理及警方作出調查，今日葵芳站A及D出入口關閉，乘客仍可使用車站其他出入口進出車站，列車服務不受影響。
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機場快線服務恢復正常
另外，機場快線列車服務及市區預辦登記服務恢復正常，維持10至12分鐘一班車，香港站及九龍站的市區預辦登機手續會在航班起飛前90分鐘截止。