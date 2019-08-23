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【逃犯條例】葵芳站擋入閘機起爭執　港鐵臨時職員涉打人被捕 (10:15)

【10:15】被打傷的25歲姓黃男子左耳受傷，及後報警送院。凌晨1時許，有警員到場進入控制室，拘捕涉打人的男子。據悉，被捕男子18歲姓葉，為港鐵臨時職員。

【00:13】昨晚（22日）10時許，有戴口罩黑衣市民在港鐵葵芳站聚集，要求港鐵交代早前警方在站內發射催淚彈一事。至11時，未有港鐵職員出來交代，有人擋在入閘機前，不讓市民入閘，並強行打開一部闊閘機閘門，再用膠紙固定閘門，令其長開，並指「港鐵大優惠」，着市民可免費入閘。有市民不滿他們擋住入閘的行為，發生爭執。至接近凌晨零時，有人與現場市民爭執，揮拳打人後逃進控制室，現場市民情緒激動，包圍控制室要求交人。

其間，有市民在控制室外，以紙皮封住控制室玻璃，又以激光筆及強光燈照射控制室，並用大聲公要求控制室內職員出來交代。附近港鐵店舖提早落閘，港鐵派出數十名粉紅色背心的職員在場維持秩序。

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