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醫科生返內地被搜查　港大醫學院傳取消深圳課堂 (23:42)

香港大學醫學院的課程要求涵蓋到港大深圳醫院上課，惟反修例風波浮現白色恐怖，有港人稱過關往返內地時被扣留及搜查電話等。有港大醫學院六年級學生向本報確認，有醫科生早前過關時被執法人員搜查半小時，包括檢查電話相簿，亦有人被要求登入社交網站帳號，甚至逐頁翻查上課的筆記。facebook專頁「一個平凡醫學生的日常。」引述消息稱，港大醫學院取消所有深圳課堂。本報曾向醫學院查詢但沒有回應。

本月18日有人在facebook專頁「Medic Secrets」稱，有港大醫科生於8月前往港大深圳醫院，過關時被執法人員叫停檢查半小時，有學生被要求打開WhatsApp檢查對話，以及打開手機相簿檢查有否反修例的圖片，部分人被要求離開群組及刪除照片；另有學生攜帶沒有資料的空白電話過關，被要求登入facebook及instagram帳號，並被記錄用戶名稱。撰文者甚至稱，有醫科生的上課筆記亦被逐頁檢查。

有港大醫學院六年級學生向本報確認上述情況為醫學生的親身經歷，他指出，早前有學生發送電郵給醫學院表達關注，希望能豁免到深圳醫院上課。他表示，高年級學生需在瑪麗醫院作臨牀學習，有部分科目需要到深圳醫院，他指出，早前接獲醫學院電郵通知取消當日的課堂，並改為自學（self-learning），另有部分課堂改為在香港上課。

另外，facebook專頁「一個平凡醫學生的日常。」引述消息稱港大醫學院取消所有深圳的課堂，形容學院高層從善如流，「算是近來少有見到大人對學生要求最有理性和同理心的回應之一」。本報正向醫學院查詢是否取消所有深圳課堂，以及本報曾於19日向港大醫學院查詢，有否接獲學生求助及反映過關時被截查的憂慮，港大醫學院沒有回應。

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