人民日報批「護送暴徒」離開元朗站　港鐵提「新應對」：遇暴力可即停列車服務 (22:29)

港鐵晚上發出聲明表示，曾因應警方在個別鐵路車站附近的驅散行動，在「顧及乘客和員工的大前提下」，安排特別列車服務，包括已載客列車不停受影響車站，以及安排無載客列車直接到有關車站接載乘客離開。

惟鑑於近期「多次有人故意破壞車站內設施」、影響車務正常運作，以及辱罵車站職員、甚至「威脅他們人身安全」，港鐵稱將就車務安排「作出新的應對」，若站內發生打鬥、破壞及其他暴力事件，港鐵有可能在沒有預先通知下，即時停止有關車站運作及列車服務，甚至關閉車站；「公司亦明白警方在有需要時，會進入車站執法」。

逃犯條例 相關報道：

【元朗襲擊】元朗站商戶市民稱昨晚對峙影響不大 清潔工叫苦：幸無人受傷

【元朗襲擊】警昨晚發射一枚橡膠子彈 指有人嘗試投擲垃圾桶

港人抵北京後疑被扣留 警方：絕無泄露資料予內地

10大學學生會發動9月2日起罷課 9．13未回應五大訴求擬升級行動

科大校長與師生校友對話 稱對9月罷課無特別安排惹不滿

公安向被扣港人展示遊行大頭照 民間記招質疑屬港閉路電視片段

將軍澳連儂牆血案 重傷女記者ICU轉加護病房留醫

中學生愛丁堡廣場集會

【元朗襲擊】兩漢被控參與暴動周五提堂