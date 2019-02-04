人民日報批「護送暴徒」離開元朗站　港鐵提「新應對」：遇暴力可即停列車服務 (22:29)

《人民日報》發表評論，指昨晚（21日）黑衣人在西鐵元朗站「瘋狂破壞」，港鐵公司不僅拖延報警，事後更派專列護送，讓「暴徒」免費乘車，「這一幕讓人看不懂」。評論稱，任何公營機構一旦縱容暴力，就是拿公共安全不當回事。港區全國人大代表陳曼琪亦在facebook質疑港鐵「包庇暴徒」，要求港鐵主席歐陽伯權回應。
港鐵晚上發出聲明表示，曾因應警方在個別鐵路車站附近的驅散行動，在「顧及乘客和員工的大前提下」，安排特別列車服務，包括已載客列車不停受影響車站，以及安排無載客列車直接到有關車站接載乘客離開。
惟鑑於近期「多次有人故意破壞車站內設施」、影響車務正常運作，以及辱罵車站職員、甚至「威脅他們人身安全」，港鐵稱將就車務安排「作出新的應對」，若站內發生打鬥、破壞及其他暴力事件，港鐵有可能在沒有預先通知下，即時停止有關車站運作及列車服務，甚至關閉車站；「公司亦明白警方在有需要時，會進入車站執法」。
逃犯條例 相關報道：
【元朗襲擊】元朗站商戶市民稱昨晚對峙影響不大 清潔工叫苦：幸無人受傷
10大學學生會發動9月2日起罷課 9．13未回應五大訴求擬升級行動
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 港鐵 元朗 西鐵元朗站 元朗襲擊 靜坐 對峙 破壞 專列 人民日報 編輯推介