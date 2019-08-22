【逃犯條例】警方：6月起1614警員及家屬被起底滋擾 (21:53)

莫俊傑說，被「起底」的警員及家屬分別受到不同程度的滋擾及恐嚇，包括電話短訊滋擾、虛假借貸、網上訂購、有人到工作地點騷擾他們等，甚至有人稱要以殘暴方法殺害他們。他指出，發現網民演變至討論製作汽油彈，有人比較武器殺傷力、有人討論殺害警員等。

他強調，網民由不以為然、慢慢會接受網上鼓吹暴力的帖文，擔心有關內容會被市民接受為平常。他指出，有關激進言論，特別是針對小朋友的，「遠超越文明社會可接受的標準」，強調這些極端思想在網絡散播，「會散播仇恨的種子，鼓吹他人用暴力解決問題，令社會跌入暴力旋渦，加深社會矛盾和撕裂」。

莫俊傑花20分鐘詳細講述警員被網絡「起底」的問題，並提供網民言論截圖，逐一讀出內容，其後亦播放多條片段，澄清網上失實資訊。有在場記者關注，警方特別針對示威者的網上言論，但無提到支持其他政見立場的人亦曾發表仇恨及煽動言論，是否有偏頗嫌疑；又質疑莫俊傑詳細讀出有關煽動言論，是否合適做法。

莫俊傑回應稱，警方不是針對示威者，強調不知道這些網上言論由誰發出，警方只在乎有關言論是否合法。他表示，警方尊重言論自由，但強調不能超越法律界限，而恐嚇和煽動均屬違法。至於被質疑選材偏頗，他回應說，不論哪一方發出有關言論都屬違法，呼籲有感受害的人聯絡警方跟進。

被問警方在記者會上詳列有關煽動言論是否合適，莫俊傑稱目的是令公眾知道網絡上發生的事件及有什麼危險，強調有關做法「非常合適」。警察公共關係科總警司謝振中補充說，警方有責任講出這些罪案信息。

否認政總高空向下射催淚彈：攝影角度問題

另外，警察公共關係科高級警司江永祥引述有外媒指出，警方8月5日從政府總部高空向地面群眾發射催淚彈，他澄清警方當日並無派員向下發射催淚煙，相信有關片段是攝影角度問題，稱有關警員是向天發射催淚彈，其後「跌返落嚟」。

江永祥稱，當日有暴力示威者在夏慤道天橋向警員投擲磚頭等，承認警方在政總4、5樓的平台發射催淚彈，是要找有利位置驅散天橋的示威者，強調警方使用各種武器都有指引及戰術考慮。

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