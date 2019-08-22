【逃犯條例】科大校長與師生校友對話　稱對9月罷課無特別安排惹不滿 (21:43)

史維於開場時稱，收到不少科大校友及學生的不同意見。他說，在科大有言論自由、有不同或對立的看法，亦會尊重及包容。

史維稱，如有教職員因政見不同，而有差別對待學生，是違反校方政策，若有此情況，校方一定會有回應。被問到如有科大人被捕，史維說若相關學生有需要，校方會盡努力提供協助。對於假如有科大人需入獄5至20年，科大會否保留學位，史維稱，若將來有此情況，校方會有清楚及適合的討論和考慮。史維又表示，如沒有需要，看不到警方有任何原因進入科大。

科大學生會臨時幹事會會長黎煒進於對話後表示，不滿意史維的表現。他說，學生會與校長立場未必一樣，學生會只希望校方可保障學生罷課不會被追究，但校方未有任何特別安排。他指出，科大於2014年有安排開學首兩星期不計學生出席率，不明白為何史維稱此政策現時不適用。

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