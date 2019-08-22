人大8．31方案5周年　民陣擬遮打花園遊行至中聯辦 (21:27)

下周六（31日）是全國人大常委會就香港特首選舉通過「8．31方案」5周年，民陣計劃當日舉辦遊行，下午2時半集結、3時起步，由中環遮打花園前往中聯辦，要求撤回「8．31方案」，以及重申民間反對修訂《逃犯條例》的五大訴求。民陣正就遊行向警方申請不反對通知書。
人大常委會於2014年8月31日，通過被稱為「8．31方案」的《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定》，規限香港特首選舉提名委員會人數、構成和委員產生辦法。「8．31方案」激發同年9月開始、長達79日的佔領運動。
翌年6月立法會審議及表決《行政長官產生辦法決議案》（政改方案），6月18日表決期間，大部分建制派議員突離開會議廳，結果方案以8票贊成、28票反對、時任立法會主席曾鈺成按慣例無投票，遭大比數否決。其後建制派就事件道歉，經民聯林健鋒稱，因為黨友劉皇發抱恙遲到，希望等他趕回立法會投票而拉隊離開會議廳，劉皇發亦為遲到表示「對唔住」。
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