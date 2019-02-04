【區議會選舉．Emily Online】曉麗照搞初選　協調見證人指譚香文出爾反爾 (20:25)

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張敏峯回應話，諗唔通張隆團隊有咩實質證據指控佢係建制派，又話譚香文曾經喺8月10日「反自動當選」嘅記招上，話會讓路畀當區居民出選，而家係空口講白話，繼而又反口，推翻協調共識，毫無誠信。張敏峯表示，「反自動當選」運動有多區撞區，「試問香港人如何能相信『反自動當選運動』是同路人？譚香文的背後的信念是甚麼？」

張隆接受查詢時被問到會否出席居民大會，佢話件事有啲複雜，佢唔回應。譚香文就話，17日當晚佢哋「反自動當選」嘅協調人Tony因病缺席，佢當時已經話要先向團隊匯報，兩日內再將結論通知協調平台，當日無最後共識；然後佢哋收到居民擔心過程會泄漏私隱等問題，所以對初選有保留。至於會唔會繼續協調，譚香文就話「兄弟爬山」。

不過，17日有份見證協調嘅兩個觀塘區議員同Emily講，當日會上已達成共識。區議員黃子健話，當晚已經傾到居民大會嘅細節，包括私隱問題，兩個當事人做咗決定搞初選，認為譚香文嘅講法係完全推翻當時嘅共識。黃子健認為居民大會應該繼續做，張隆唔出席係個人決定，而張隆之前其實有執行共識，宣傳居民大會。

Emily睇番張隆fb，佢喺18日有出post話同張敏峯協調後，雙方一致認同以居民意向決定邊個繼續服務曉麗，所以搞居民大會；到20日就分享咗「反自動當選運動」話對舉行居民大會「有所保留」嘅post。

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