【逃犯條例】港人抵北京後疑被扣留　警方：絕無泄露資料予內地 (18:38)

該名港人涉曾被警方在舊灣仔警署登記身分證資料，江永祥表示，在現行的通報機制下，警隊沒有收過任何相關資料，亦絕對沒有泄露港人資料予內地，強調香港警方一向獨立運作，並不清楚內地有否進行行動。

對於將軍澳斬人案的涉案男子曾潛逃回內地，警方被質疑有系統地「不作為」，江永祥稱警員在接報5分鐘後已到達現場進行調查和掃蕩，表示「完全不認同」警隊有不作為的情況。

被問及7月21日元朗襲擊事件中，26人被捕後仍未被起訴，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方一直非常重視此案，現正與律政司緊密溝通，希望有關舉證能提高他們被定罪的機會。

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