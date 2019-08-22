男子涉廣林苑槍擊警員受審　警誡下反指被警方無故襲擊 (18:23)

被告陳俊鍵（31歲）否認上述兩罪。控罪指出，被告於去年3月15日在沙田廣林苑茂林閣一單位外走廊，意圖拒捕而射擊警員林煥欣；以及使用一枝警用左輪手槍而意圖拒捕。

控方開案陳辭指，案發去年3月15日零晨，被告與兩名好友在沙田廣林苑寓所飲酒消遣，其間被告提議母親將單位出售套現，兩人發生爭執，好友見狀離去。

被告母親其後報警，救護車及兩名軍裝警到場，被告應門後向警員大叫，警員察覺被告有酒意，又見到其母坐在單位內哭泣。3名警員後來到場增援，被告走到單位外且變得憤怒和激動，更推撞在場22歲警員林煥欣。有沙展警告被告停止，惟被告未有聽從，更出手打警員的臉。

沙展遂下令將被告制服，惟被告不斷爭扎，警員只能用手扣鎖著被告右手。被告此時企圖搶去警員林煥欣的配槍，槍遭拔出一半便響起兩下槍聲，林的右大腿、右小腿及右手肘中槍受傷。

其後被告將林的配槍整枝拔起，並射出第三槍，沒有擊中任何人。警方最終將被告制服並拘捕，他警誡下說出截然相反的事，完全沒有提起槍擊，又指警方無故衝入屋襲擊他。案件明續。

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