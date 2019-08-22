環球時報：英領館職員因嫖妓遭拘留15日　家屬：公道自在人心 (19:14)

【18:34】任職英國駐港總領事館的港人Simon Cheng（譯音鄭文傑）本月8日由深圳乘高鐵返港期間與家人失去聯絡，中國外交部昨證實他被深圳警方行政拘留15日。內地《環球時報》今午（22日）引述羅湖警方報道，指鄭文傑是因「嫖妓」而被拘留，又稱是根據鄭的要求而沒通知其家屬。鄭的家人回覆《明報》查詢，表示「公道自在人心」。本報正嘗試聯絡英國駐港總領事館了解。

鄭文傑的家人昨（21日）發表聲明指出，律師連續數日在各個拘留所嘗試尋找鄭文傑不果，其中羅湖區拘留所職員初時指鄭被關押在該處，惟打電話請示後稱電腦查不到。

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