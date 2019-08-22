環球時報：英領館職員因嫖妓遭拘留15日　家屬：公道自在人心 (19:14)

【19:11】保安局發言人回應指出，根據現行內地與香港特區的「相互通報機制」，內地及香港特區會就雙方居民的兩類個案作出通報：被採取刑事強制措施（包括拘留、逮捕丶取保候審和監視居住）或提出刑事檢控的情況、以及非正常死亡的個案。行政拘留的個案多涉及當事人在內地違反治安管理處罰法的個人違規行為，性質與刑事強制措施並不相同，不屬於相互通報機制的範圍。
【18:34】任職英國駐港總領事館的港人Simon Cheng（譯音鄭文傑）本月8日由深圳乘高鐵返港期間與家人失去聯絡，中國外交部昨證實他被深圳警方行政拘留15日。內地《環球時報》今午（22日）引述羅湖警方報道，指鄭文傑是因「嫖妓」而被拘留，又稱是根據鄭的要求而沒通知其家屬。鄭的家人回覆《明報》查詢，表示「公道自在人心」。本報正嘗試聯絡英國駐港總領事館了解。
鄭文傑的家人昨（21日）發表聲明指出，律師連續數日在各個拘留所嘗試尋找鄭文傑不果，其中羅湖區拘留所職員初時指鄭被關押在該處，惟打電話請示後稱電腦查不到。
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