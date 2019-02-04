【逃犯條例】10大學學生會發動9月2日起罷課　9．13未回應五大訴求擬升級行動 (17:28)

反修訂《逃犯條例》風波持續，多間大專院校學生會今日宣布由9月2日起，發起為期兩星期的「罷課不罷學」行動，並定下9月13日晚上8時死線，若政府未有回應五大訴求，大專學界考慮將行動升級。
參與行動的學生會包括8間資助大學、恒生大學及樹仁大學。港大學生會署理會長黃程鋒稱，9月2日下午3時半會於中大百萬大道舉行罷課集會。他解釋，百萬大道可容納較多人，大專學界正聯絡中學生一同參與，加上2014年時亦於百萬大道罷課，此地具象徵意義。
黃程鋒指出，此兩星期為「罷課不罷學」行動，將會分別在各院校舉辦講堂，詳情有待公布。他表示，暫定9月13日在遮打花園再次舉辦集會，相信兩星期是有足夠時間讓政府回應五大訴求，若13日晚8時未獲回應，大專學界考慮將行動升級，不排除無限期延長罷課，或發起「三罷」等。
對於特首林鄭月娥早前提出建構對話平台，黃程鋒指出，五大訴求為原則性訴求，現時沒有退讓及妥協空間，大專學界看不到參與對話平台的理由。他又批評政府的對話平台沒有意義，只是蒙混過關的手段，要求政府正面及直接回應五大訴求。
對於有指浸大校長錢大康、教大校長張仁良獲邀出席成立平台的籌備會，浸大學生會會長方仲賢稱，於早前錢大康與學生的公開對話中，錢未有回應同學訴求，浸大學生會不會承認錢大康是校長，對他沒有期望，亦認為他無法反映學生訴求。教大臨時行政委員會會長梁耀霆表示，不認為張仁良可代表教大學生或教職員與政府對話，又稱若政府一早回應五大訴求，「連籌組對話平台的功夫都慳番」。
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