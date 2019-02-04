【逃犯條例】公安向被扣港人展示遊行大頭照　民間記招質疑屬港閉路電視片段 (17:19)

關注組成員史先生（化名）表示，上周關注組一名40多歲男成員，經福田口岸到惠州時被公安扣留；公安先搜查其手機，但成員先前已將手機內資料全部刪去，後來公安拿出一張有其清晰容貌的大頭照，詢問相中是否他本人。史先生轉述該成員形容，照片由2至2.5米高的地方向下拍攝，無法辨認場景，但相中成員身穿黑衣，故認為是他參與遊行前後所拍攝。另外，史先生表示成員被扣留期間，其親友曾接獲公安電話，詢問成員個人資料；公安又在成員手機安裝兩個不知名應用程式，成員得悉後馬上刪除，並更換手機。

史先生認為，近日有參與遊行的港人在內地被搜身，跟閉路電視系統有關，質疑為何內地公安得到香港閉路電視的片段。他指出，智能燈柱的相機型號跟新疆再教育營同款，恐變成監控市民工具，促請政府拆除及停止安裝智能燈柱。

另外，民間記者會公布反修例運動民意調查結果。研究小組於8月18日以網上問卷形式，訪問37,542名參與示威的人。研究發現有逾八成半受訪者有大專或以上學歷，而逾四成人月入逾2.5萬元。發言人陳先生（化名）表示，示威者對香港經濟有一定貢獻，反駁特首指示威者非社會的持份者的言論。

研究又發現，10分為滿分，受訪者對反修例運動及香港前景的樂觀程度分別是4.33分及3.09分，發言人黃先生（化名）表示，分數不合格反映示威者對運動前景不太樂觀，惟本月18日仍有170萬人走上街，反映港人會堅持到底，促政府儘快回應五大訴求。

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