國泰退休空姐追討獎金　斥公司無情漠視付出 (17:10)

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元，合共17.5萬。5人加入國泰超過30年，於2017年10月至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司。

代表國泰的何姓人事部經理在結案陳辭時表示，以2017年公司的財政狀況，是有權和有理由不發放特惠金，至於仍發放是旨於激勵現職員工，她以加薪作比喻，稱公司可以不向已離職或即將離職的員工加薪。她另稱福利很多時有分界線，公司尊重和明白員工有自己想法，但不能完全兼顧全部員工。對於索申人不滿公司沒有通知她們不獲發獎金，國泰一方表示，即使有通知，亦不會改變發放特惠金的做法。

申索人接納審裁官建議，將申索書加入「特惠金」為交替申索，代表董煥卿結案陳辭時說，服務國泰30多年內，退休同事從未被剔出發放獎金行列，對公司按照慣例有合理期望。回應國泰的加薪比喻，她指「即使一毫子都唔加比佢，你都要通知佢」，她表示2017年跟其他現役同事一樣，都付出不少，「如果國泰只在乎向前看，而不理我們付出，係一間好無情的公司」。

工會主席胡綺薇於庭外表示對裁決有信心，又指追討奬金是原則問題，「長久以來是公司的做法」。她又指若公司有所謂政策，都應公開發布。

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