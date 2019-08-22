【逃犯條例】中學生愛丁堡廣場集會　譚文豪：「和理非」令人無藉口攻擊 (16:01)

集會開始後，先由立法會議員譚文豪分享，他表示自己中學時也無參與到這個程度。他又說，「和理非」很重要，「令人無藉口攻擊我們」。是次集會發言人戴上頭盔、口罩上台，說今日希望和大家互動，叫在場學生若覺得政府無傾聽民意，應舉起雨傘，全場學生隨即舉傘。

江同學及阿美將升讀中四，他們形容自己都是「和理非」，只參與過遊行和集會，也到過機場靜坐。二人沒有零用錢，用上自己的利市錢並與親人「夾錢」，籌到400元，印了300多份A4親共商戶名單單張，又自己剪成A5大小，今日到集會現場派發。

江同學說，很多示威者原本不知有「舔共商戶」，「他們賺錢後用來對付香港人，所以希望用最和平方法去抵制，大家都可做的。」問及溝通平台，江同學指出，大部分人都想向特首直接反映，會看看政府有無誠意，「不要官方答案，不要迴避，最好回應五大訴求」。

36歲、育有一子的Freddy今日特地請假，與「一班成年人」來到舉牌，表達對學生的支持。牌上寫上「唔理勇武和理非，叔叔姨姨和你飛」、「You are not alone，我做你樹窿」。Freddy說，知道自己和年輕人有代溝，但既然年輕人這麼勇敢，作為大人也希望保護他們。他們今日捐贈了一些物資，又表示若年輕人想聊天、講講自己的壓力，他也願意開導年輕人。

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