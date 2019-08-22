【逃犯條例】中學生愛丁堡廣場集會　出席教師：考慮下月罷教聲援學生 (18:11)

【17:45】近日pepe蛙成為了抗爭場合的常客，今天中學生集會也可看到牠的身影。林老師和Miss Dung希望更了解年輕人，特意向攜同pepe蛙出席集會的兩名女生查詢該青蛙的含意。林老師指出，只見WhatsApp群組上，不少人瘋傳牠的貼圖，卻不知其代表什麼，「聽聞你們不用說話的，用牠就可以了」。
兩名女生解釋，牠是在外國傳入，但在這場運動上，pepe融入了香港，這好似她們的家人一樣。「對於我而言，牠很支持我。一開始我只覺牠可愛，但後來我覺得牠有意思的。可能好多人唔明年輕人諗乜，但pepe係我支柱，佢令我好開心」。
【16:40】現場中學生圍成多個圈作小組討論，突然有人大叫「光復香港」，現場學生立即回應「時代革命」，又有人大叫「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」。
【16:27】中學教師劉先生響應網上號召，今天特意來到集會，貼上大會提供的「平日我問你，今日你問我」貼紙，打算為在場學生解釋近月反修例事件。他說，在學校和學生討論反修例事件的機會較小，今天希望藉機會讓學生聆聽不同階層的聲音。
對於下月開學後有學生籌備罷課，他認為學生罷課是作為公民回應社會事件的最好辦法，應該予以最大尊重。他個人亦積極考慮是否應該罷教，以回應及支持學生。他說，每人要背負的東西也不一樣，有老師或會表示因為有學生希望上課，所以一定要留在學校。但他認為這只是用了學生做擋箭牌。他說，校方對於罷課未有指引，自己亦有憂慮，「每一個抗爭行為有後果，能背起後果，我與有榮焉」。
回應近日教育局對教師的指引，他不認為教育局鼓勵答「唔知」，而是一個空間，所以他認為指引可接受。
【16:01】反修訂《逃犯條例》運動持續，今午（22日）在愛丁堡廣場有中學生反送中集會。下午3時，烈陽高照，現場約有數百人，包括學生及教師，撐起雨傘席地而坐。有出席學生用自己利市錢印制並派發抵制親共商戶傳單，希望以「最和平的方法」，為「反送中」出一分力。
集會開始後，先由立法會議員譚文豪分享，他表示自己中學時也無參與到這個程度。他又說，「和理非」很重要，「令人無藉口攻擊我們」。是次集會發言人戴上頭盔、口罩上台，說今日希望和大家互動，叫在場學生若覺得政府無傾聽民意，應舉起雨傘，全場學生隨即舉傘。
江同學及阿美將升讀中四，他們形容自己都是「和理非」，只參與過遊行和集會，也到過機場靜坐。二人沒有零用錢，用上自己的利市錢並與親人「夾錢」，籌到400元，印了300多份A4親共商戶名單單張，又自己剪成A5大小，今日到集會現場派發。
江同學說，很多示威者原本不知有「舔共商戶」，「他們賺錢後用來對付香港人，所以希望用最和平方法去抵制，大家都可做的。」問及溝通平台，江同學指出，大部分人都想向特首直接反映，會看看政府有無誠意，「不要官方答案，不要迴避，最好回應五大訴求」。
36歲、育有一子的Freddy今日特地請假，與「一班成年人」來到舉牌，表達對學生的支持。牌上寫上「唔理勇武和理非，叔叔姨姨和你飛」、「You are not alone，我做你樹窿」。Freddy說，知道自己和年輕人有代溝，但既然年輕人這麼勇敢，作為大人也希望保護他們。他們今日捐贈了一些物資，又表示若年輕人想聊天、講講自己的壓力，他也願意開導年輕人。
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