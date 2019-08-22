【元朗襲擊】警昨晚發射一枚橡膠子彈　指有人嘗試投擲垃圾桶 (17:39)

7．21元朗西鐵站有大批白衣人襲擊市民，有市民發起昨晚（21日）到車站靜坐抗議，至晚上10時演變為警民對峙。警察公共關係科總警司謝振中今（22日）在記者會中指出，示威者昨晚主動挑釁在場警員和市民，並用雷射光線照射，為免事態進一步惡化，警方在發出多次警告後進行驅散，推進期間有示威者在扶手電梯上向警務人員擲水樽，並有人嘗試向地面投擲大型垃圾桶，批評有關行為對在場人士構成極大的生命危險，「所以在電光火石之間，警務人員發射一枚橡膠子彈制止」。
謝振中續說，示威者其後退至元朗西鐵站，破壞站內消防設備，用滅火筒射向在場警務人員、隔着鐵閘用消防喉射水、用雜物堵塞出入口、將不明液體及防火沙倒在地上，令站內設施進一步對市民構成危險。他指出，警方譴責不負責任、罔顧他人安全和權利的行為，他重申昨晚警方一直保持高度克制和忍讓，在站外戒備。
另外，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥引述有傳媒指，警方8月5日從政府總部高空向地面群眾發射催淚彈，他澄清說，警方當日並無派員向下發射催淚煙，相信有關片段是攝影角度問題，稱有關警員是向天發射催淚彈，其後「跌返落嚟」。
網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑指出，目前共有1614名同事及其家屬於網上被「起底」，他們分別受到不同程度的滋擾及恐嚇，包括電話短訊滋擾、虛假借貸、網上訂購等。他說，網民不以為然、慢慢會接受網上鼓吹暴力的帖文，擔心有關內容會散播仇恨的種子，令社會跌入暴力旋渦。他提醒網上時有失實資訊，呼籲市民多加核實。
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