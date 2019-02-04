【元朗襲擊】元朗站商戶市民稱昨晚對峙影響不大　清潔工叫苦：幸無人受傷 (14:16)

《明報》記者今早（22日）11時半到車站觀察，目測全站有20多個垃圾桶被拆、18個攝錄鏡頭被噴黑，地面處處留下污迹，有商戶及市民表示，除地面較髒外，影響不大。

有站內清潔工人向本報表示，早班同事由凌晨工作至早上6時才完成清潔，「工作五六小時，平時一般兩三小時內已完成清潔，現在長一倍時間，個個叫晒救命，收工前都來不及洗廁所，要我們午班同事幫手」。該名工人說，早上接更時見到有消防喉漏水，地面留有大片水迹，於是放置水桶盛水，免有水溢出，「但好彩都無衝突、無人受傷就得」。

有港鐵員工說，站內兩間男廁有一板廁板及吹風機蓋被拆走。車站有消防喉箱的玻璃門被打爛，牆上的噴漆標語以白紙和白油遮蓋；示威者用作路障的垃圾桶被放置在G出口一旁，並有多個被拆下的路線指示牌及被弄污的報紙箱等。

乘客翁先生說自己是元朗居民，昨日亦有參與靜坐，但9時許已離開，「住在附近治安一般，寧願早點走」。他認為示威者破壞影響不大，「閘機都無事」；至於昨日車站靜坐演變為警民對峙，他表示，「如果防暴不出現，就咩事都無」，又認為警方無必要出動速龍小隊刺激示威者情緒。

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