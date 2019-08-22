【逃犯條例】陳文敏：監警會交衝突事件報告或致角色衝突 (14:50)

陳文敏昨（21日）在明報專欄指出，監警會的職能是「觀察、監察和覆檢警務處長對須匯報投訴的處理和調查」；政府要求監警會調查近日的衝突事件，但法例並沒有賦予監警會這種權力。

他今早（22日）在商台節目舉例稱，若監警會指出在元朗事件中，警方可能客觀地縱容黑幫做事，「警務處長是否會完全接受？」；如有警員就此投訴指監警會不恰當，「但監警會已查咗，那麼監警會如何履行其職責」，他認為會使監警會產生角色衝突。

他續說，監警會的報告出爐後，一定有人支持及反對，被司法覆核的風險相當高。

監警會主席梁定邦早前接受媒體訪問時稱，政治問題政治解決，不應排除在較後時間成立獨立調查委員會。陳文敏指出，若他日成立獨立調查委員會，變相是架牀疊屋浪費資源，而委員會的調查是否要與監警會報告相關，亦成疑問。

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