【逃犯條例】8・24觀塘遊行獲不反對通知書　申請人關注智能燈柱　資科辦：不能偵測身分 (14:46)

觀塘遊行將由周六（24日）下午1時於駿業街遊樂場集合，並於1時半起步前往零碳天地，晚上7時正結束。劉頴匡說，活動除了爭取五大訴求，同時關注智能燈柱問題，即使政府解釋不會有人臉識別功能，但不排除「日後或會啟動」，憂慮相關畫面會接通中國內地讓公安使用。

另外，他鼓勵「和理優」（和平、理性、優雅）參與遊行，認為遊行後會否有衝突是取決於政府有沒有回應訴求，以及警方的行動，惟市民遊行後在街道閒逛，他也難以控制。

資科辦發言人下午重申，智慧燈柱只用作收集城市數據，包括交通、氣象、空氣質素，沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身分證資料。為釐清事實，釋除公眾疑慮，政府已成立多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會，藉業界專家和學者，檢視相關的私隱保護與資訊保安技術事宜。資科辦日後會繼續開誠布公，發放智慧燈柱的資訊。

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