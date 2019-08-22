涉虐待病房醉翁　3被告准保釋10‧17再訊 (11:13)

被告依次為歐國偉（25歲）、鄧文謙（24歲）、林易昇（30歲）。歐及鄧均報稱警員，林則報稱無業。三人均穿白襯衫出庭，在犯人欄內表現平靜，並表示明白控罪。

歐國偉及鄧文謙同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指兩人在2019年6月26日，在上水北區醫院7A房內襲擊鍾志華，因而對他造成身體傷害。林易昇被控一項串謀襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於上述日子，與歐國偉及鄧文謙串謀襲擊鍾志華，以造成他的身體傷害。

控方申請押後案件至10月17日，以待警方進一步調查，及索取事主多份醫療報告，又表示不反對眾被告保釋。

署理主任裁判官高偉雄詢問控方，有否考慮為事主索取精神和心理報告，控方回應稱未能成功聯絡事主；旁聽的民主黨立法會議員林卓廷隨即驚訝稱「吓」。高官認為公平起見，控方應索取更多資料，以考慮控罪是否適合，建議控方索取相關報告。高偉雄最終批准3人各以1萬元保釋、不准離港、不得干擾控方證人、每周三次往警署報到。

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