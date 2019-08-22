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將軍澳連儂牆涉斬人案　被告不准保釋　交懲教署看管 (12:22)

涉於周二（20日）凌晨在將軍澳連儂牆斬人的男子被控三項傷人罪，今（22日）在觀塘裁判法院提堂；被告暫毋須答辯。裁判官表示，由於案件及傷者傷勢嚴重，本案有關被告的證供強，被告也有招認，故不准保釋，暫交由懲教署看管，案件押後至10月17日再訊。

報稱導遊的被告洪震（50歲）上庭時神情輕鬆，四處張望，被讀出控罪及案情時木無表情。他被控三項傷人罪，控罪指他本月20日在將軍澳景林邨及頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害黃靜美智子、李玉鳳及梁鎮杰。

辯方透露，被告於1985年來港，現已離婚，並與逾80歲母親及10歲兒子同住，今日為其母生日，望能保釋與母親慶祝，也希望可照顧母親。惟裁判官接納控方指控，案情及傷者傷勢均嚴重，證供強且被告已招認，故不批准被告保釋。

控方申請將案件押後，讓警方向受害人、現場附近人士錄取口供和認人，仍有受害人留醫未能錄取口供。警方亦會調查現場及附近閉路電視片段，及就現場20米外搜獲的兩把刀和被告住所梯間搜到的衣物進行指紋及DNA鑑證。

控方庭上透露，被告與三名受害人不認識，當日在現場與其中兩名受害人交談，其間情緒激動，遂以刀向兩人施襲，第三受害人將其中一人拉開後再遭被告施襲，被告其後向頌明苑方向逃去。

警方事後在被告居住樓層搜到被告穿過的衣物，閉路電視亦拍到被告在案發前及案發後30分鐘離開居住大廈，離開時已更換衣物。被告同日下午在羅湖關口被捕，他在警誡下招認，承認當時一時衝動。

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