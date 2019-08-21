【逃犯條例】政府組對話平台　國際關係學者沈旭暉拒加入 (23:36)

沈旭暉分析指出，若政府能即時答應五大訴求，根本毋須溝通平台，平台不可能解決問題；又稱若平台結論是政府作象徵式回應，例如成立沒有法律效力的真相調查委員會，只會對民間帶來更大失望，效果適得其反。

他續說，公眾對真普選、2047問題、中港融合等長期關注，理論上是對話平台能夠討論的，但卻有其紅線，舉例有示威者以港獨自決為訴求，或會成為日後被政治審查的罪證。他又稱，北京及特區政府均以「香港資本主義的經濟問題」作為運動根本原因，平台焦點或會放於這方面，並成為下一份《施政報告》的主要內容，令平台變了《施政報告》的諮詢會，「抽空而言，派糖派樓是沒有人反對的，但以此解決目前發生的事情，乃隔靴搔癢」。

他又說，目前民間與政府缺乏互信，不會踴躍參與這類平台；但親北京、親政府團體卻無顧慮，而他們對目前發生的事情有截然不同的理解，解決方法或以強硬、整肅作主旋律。他又稱，若參加者具代表性，各界真誠對話亦有其功效，「但政府雖以南非案例比喻，卻不可能從獄中請出梁天琦對話。假如只有我這類no stake的人濫竽充數，平台亦不可能具公信力」。他明言，除非平台具法定權力，否則民間人士親身出席的誘因並不存在。

他表示，縱使政府及其他發起人都是有心人，但成立平台後除了被視為拖散民氣的「散水平台」，只會成為政府推動上述方向的「白手套」，引起民間對政府更多不信任，對解決目前困局於事無補。

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