【逃犯條例】校園欺凌關注組成立　陳永棋：非針對警員子女 (20:45)

張國鈞表示，校園欺凌問題一直存在，近月因為社會紛亂，令家長擔心因政見或政治理念，致欺凌情況惡化。他強調，成立關注組並不是針對特定學校和教師，他們亦相信學校和教師本着專業教導學生，但要處理欺凌問題涉辦學團體、教育局、家長等不同持份者，他們希望提供民間支援，同心合力解決欺凌。他說，轉介個案予教育局和學校後，會相信教育局專業判斷，不會干預。王惠貞表示，有家長不想向學校投訴子女被欺凌，因擔心影響小朋友，引起更嚴重後果。

陳永棋強調，關注組不是針對處理警員子女被欺凌個案，對任何欺凌事件都一視同仁處理。他們會保管資料，直至案件完結，亦不會將資料交予教育局和學校以外的人士。

他們未來亦會與辦學團體、學校的家教會合作，亦會把如何處理校園欺凌的短片放到facebook。

至於有人發起在9月罷課，陳永棋稱關注組只關注校園欺凌，罷課不是他們管的事，不過他說學校是學習地方，罷課不是好選擇。

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