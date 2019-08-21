【逃犯條例】校園欺凌關注組成立　陳永棋：非針對警員子女 (20:45)

前政協常委陳永棋、全國政協委員王惠貞、民建聯立法會議員張國鈞等今日宣布成立「校園欺凌關注組」，陳永棋指出，近日社會氣氛緊張，撕裂嚴重，認為對立和仇恨的風氣可能蔓延至校園，故成立關注組，為學生、家長提供多一個渠道，讓他們在網頁和WhatsApp提供相關資料，關注組會把資料轉交教育局和學校跟進。張國鈞表示，校園欺凌情況惡化，甚至有教師、助理校長層級近日針對警員子女，網上又有人鼓吹欺凌警員子女，希望引起社會關注，預防事件發生。
張國鈞表示，校園欺凌問題一直存在，近月因為社會紛亂，令家長擔心因政見或政治理念，致欺凌情況惡化。他強調，成立關注組並不是針對特定學校和教師，他們亦相信學校和教師本着專業教導學生，但要處理欺凌問題涉辦學團體、教育局、家長等不同持份者，他們希望提供民間支援，同心合力解決欺凌。他說，轉介個案予教育局和學校後，會相信教育局專業判斷，不會干預。王惠貞表示，有家長不想向學校投訴子女被欺凌，因擔心影響小朋友，引起更嚴重後果。
陳永棋強調，關注組不是針對處理警員子女被欺凌個案，對任何欺凌事件都一視同仁處理。他們會保管資料，直至案件完結，亦不會將資料交予教育局和學校以外的人士。
他們未來亦會與辦學團體、學校的家教會合作，亦會把如何處理校園欺凌的短片放到facebook。
至於有人發起在9月罷課，陳永棋稱關注組只關注校園欺凌，罷課不是他們管的事，不過他說學校是學習地方，罷課不是好選擇。
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