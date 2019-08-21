【元朗襲擊．多圖】黑衣市民迫滿元朗站　防暴警戒備 (21:00)

【20:28】元朗站閘外「迫爆」，港鐵職員開閘讓市民通過，閘內亦坐滿黑衣市民，有人舉牌表示要「靜」坐，呼籲大家勿呼口號。

【20:10】居於元朗的鄭小姐表示，於7．21當晚約8時途經雞地往吃晚飯時，看到一群白衣人持藤條遊行表示支持警察，當時未知白衣人會襲擊市民，但因感害怕而立刻報警，但致電999五六次都無人接聽。晚飯後她本欲和朋友到元朗警署報警，但聽到有街坊已前往，而警署已落閘，後來才知發生襲擊事件，晚上「嬲到瞓唔到」。她說，當日身穿黑衣，若遲1小時歸家就會遇襲，由於家中有九成都是黑色衣服，隔日她專程購買兩件灰色T恤更換。就至今未控告任何一名白衣人，她非常不滿，故今日出席集會，認為事件突顯警察政府與黑幫勾結。

【20:07】默哀結束，參加者高叫「光復香港，時代革命」等口號，有市民表示這次是靜坐，不要叫口號。

【20:00】參與靜坐的黑衣市民愈來愈多，至8時正全體站立，為修例風波以來受傷的示威者默哀，部分人用手掩着右眼。

民主派區議員亦在元朗站下方的公共運輸交匯處舉行放映會，有數十人參與。

【19:50】7月21日元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊，事件發生至今（21日）滿一個月，有網民不滿警方未就事件提出檢控，發起今晚7時起在元朗站靜坐。本報記者約近7時在元朗站及商場觀察，估計有近千名黑衣人在月台大堂及地下空地聚集。

註冊護士、元朗居民潘小姐是參加者之一，她認識有街坊在7．21當日手肘受傷，但受事件影響，需要見精神科醫生，即使服用鎮靜劑，每晚亦只能睡兩小時，目前已停工。潘小姐說，自己自修例風波後亦精神緊張，「 走入元朗亦要四處張望防範」。她批評警方坐視白衣人襲擊，感到憤怒，而今晚參與靜坐亦怕有白衣人出現襲擊街坊，但她說不能因恐懼縱容暴力，所以堅持站出來。

至晚上7時，穿黑衣的市民沿西鐵站的通道坐在兩旁。晚上7時10分左右，警察於青山公路元朗段YOHO橋底設路障，但未見有截查車輛。7時23分，有3輛警車及十數名防暴警察停泊在東頭村附近，十多市民站在港鐵站出口指罵警察。至7時半，大批元朗靜坐參加者高叫「 香港人加油」、「 光復香港時代革命」及「香港警察正一垃圾」等口號， 現場所見附近的商舖仍未關門，有店員表示，正請示上司是否需要提早關舖。7時45分，記者見有防暴警及便衣員在南邊圍村口戒備。

2019年7月21日，香港反對《逃犯條例》修訂草案遊行當晚及翌日凌晨，元朗區發生襲擊事件，大批穿白衫、手繫紅繩疑似有鄉事及黑社會背景的人在雞地及港鐵元朗站持棍棒及藤條等襲擊途人和列車乘客，至少造成45人受傷，當中包括孕婦。警方被指在市民報案後未有即時制止襲擊，在事發後又稱沒見到在南邊圍村集結的白衣人持械，當晚入村調查時亦沒有人被捕，警方被批評對鄉事及黑社會勢力發動襲擊是早已知情及故意縱容，更有輿論指事件涉及「警黑勾結」。

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