【元朗襲擊．多圖】防暴警元朗站外佈防　西鐵安排特別車載乘客離開元朗站 (23:10)

【23:00】陸續有示威者退入閘內，並有人大叫「一齊走」。仍有一批示威者站在早前降下的大閘前與警方對峙。

【22:53】示威者在元朗西鐵站G出口按掣關上車站大閘。又有示威者在站內噴滅火筒，站內煙霧瀰漫。現場不斷有街坊勸示威者「走啦」。天橋上的防暴警退去。

【22:48】元朗西鐵站A和B出口已落閘。

【22:40】港鐵表示，因應元朗站有公活動，西鐵線列車服務作出以下安排：持續安排特別列車接載乘客離開元朗站；其他列車不停元朗站。

港鐵站下方一批速龍小隊上警車，疑因YOHO停車場內有示威者聚集。

【22:30】港鐵廣播表示有列車接載乘客，請站內乘客盡快上車離開。示威者以垃圾桶等雜物堆在車站入口位置。一名長者在警方天橋防線前指摘警員，高叫「你哋拉我」，警方向他發出警告。

數十名速龍小隊成員跑到西鐵站下方，大批防暴警員在交通交匯處聚集。

【22:20】警方在元朗站外天橋佈防，要求勿擾亂港鐵站秩序，站內大批示威者與警對峙，並以激光筆照射前方警員。有示威者又在地上淋花生油和洗潔精，地面全是泡沫。

【22:17】天橋上有示威者被警員以索帶綁雙手，另有一示威者倒地，由急救人員治理。警方在天橋上舉藍旗警告，有示威者在站內噴滅火筒及噴水，地面一片濕滑。

【22:15】港鐵表示，受道路封閉影響，輕鐵服務受影響，改道如下：610線、614線、615線及761P線改道，不停塘坊村站至元朗站。乘客請考慮改搭其他交通工具。

【22:13】一批防暴警在西鐵站外天橋築起防線，示威者湧入西鐵站。

元朗站南邊圍B出口有一名女街坊勸年輕人「快點走別搞事，怕你們受傷」，但有示威者回應指「姨姨你走啦抗爭的道路是這樣的」。

【22:11】警方防線繼續推進，示威者急跑上元朗西鐵站。

【22:07】一批防暴警在南邊圍對出村口的空地戒備。

【22:05】防暴警在朗日路向群眾推進，大部分示威者退向西鐵站。仍有小量示威者聚集在馬路上，以水馬架設路障。

【22:01】東頭村外防暴警再舉藍旗警告，示威者設路障與警對峙。另一批防暴再撤回南邊圍內，警員均持有 催淚彈槍，有示威者指罵警察時，警員反駁「廢柴，夠膽你就過嚟」。

西鐵站下方有防暴警向交通交匯處天花板噴催淚水劑，但該處並無示威者。

【21:57】警方再度舉起藍旗警告及向前推進，清除元朗舊墟路路口的路障，示威者退向元朗西鐵站。警員要求記者退向路旁，表示現在正在蒐證。

【21:55】警方舉起藍旗，指這是非法集結，要求立即散去，否則會用武力驅散。警方隨即敲擊盾牌向前推進。

港鐵西鐵線元朗站閘內外，仍然有大批黑衣市民聚集，偶爾大喊「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」等。

【21:45】馬路上聚集的黑衣市民愈來愈多，有示威者開始用水馬及雜物堵塞元朗舊墟路的路口。

元朗舊墟路有數十防暴警持盾戒備，防暴警人數一直增加，部分轉入東頭村。

【21:40】家住港島東的陳小姐今晚特意到元朗站參與靜坐，她在身上掛上抗議口號。陳小姐說，朋友的姨姨在7．21當日乘搭西鐵，詎料列車停元朗站時有白衣人湧入令她受驚，幸好當時有年輕人保護。她說，朋友的姨姨自此不再認為年輕示威者搞事，並參與上周日民陣集會。陳小姐說：「嗰個姨姨而家返工搭西鐵都帶住行山杖防備，點解香港會變得咁可悲呢？」

【21:25】有市民因用電筒照射示威者被包圍，其後自行走入東頭村，沿路被示威者以激光筆照射及咒駡。示威者追到村口後止步，大叫「唔好入村呀」。

【21:20】元朗站靜坐參加者在晚上9起發起「靜企」行動，記者現場所見月台大堂近乎坐滿人，只留有一條進出通道，有參加者為是否叫口號爭執，一度情緒激動。

晚上近9時20分有一批防暴在南邊圍巡邏，有示威者指罵警員，警員回應「大聲啲」、「有無第二句」後走入村內。

車站中有一家大小參加，鄺氏夫婦帶同5歲半兒子靜坐，兩人說，認識一名與兒子同校的家長受襲，背部有棍傷。鄺先生批評警隊「捉示威者就快，捉白衣人就放軟手腳」，帶兒子參加示威遊行是希望教曉兒子分辨是非黑白。

彭先生居於元朗20多年，因為7．21一事恥與元朗圍村人居於一地區，亦擔心自己安危，決定搬離元朗區。他說，一直聽聞元朗一帶雜亂，但自己不去夜街，認為不用擔心，惟7．21後發現情况惡劣，終決定搬走。

【21:00】一批示威者走到南邊圍村附近，不斷指罵駐守該處的警員，並以激光筆照射他們。

【20:28】元朗站閘外「迫爆」，港鐵職員開閘讓市民通過，閘內亦坐滿黑衣市民，有人舉牌表示要「靜」坐，呼籲大家勿呼口號。

【20:10】居於元朗的鄭小姐表示，於7．21當晚約8時途經雞地往吃晚飯時，看到一群白衣人持藤條遊行表示支持警察，當時未知白衣人會襲擊市民，但因感害怕而立刻報警，但致電999五六次都無人接聽。晚飯後她本欲和朋友到元朗警署報警，但聽到有街坊已前往，而警署已落閘，後來才知發生襲擊事件，晚上「嬲到瞓唔到」。她說，當日身穿黑衣，若遲1小時歸家就會遇襲，由於家中有九成都是黑色衣服，隔日她專程購買兩件灰色T恤更換。就至今未控告任何一名白衣人，她非常不滿，故今日出席集會，認為事件突顯警察政府與黑幫勾結。

【20:07】默哀結束，參加者高叫「光復香港，時代革命」等口號，有市民表示這次是靜坐，不要叫口號。

【20:00】參與靜坐的黑衣市民愈來愈多，至8時正全體站立，為修例風波以來受傷的示威者默哀，部分人用手掩着右眼。

民主派區議員亦在元朗站下方的公共運輸交匯處舉行放映會，有數十人參與。

【19:50】7月21日元朗西鐵站發生白衣人無差別襲擊，事件發生至今（21日）滿一個月，有網民不滿警方未就事件提出檢控，發起今晚7時起在元朗站靜坐。本報記者約近7時在元朗站及商場觀察，估計有近千名黑衣人在月台大堂及地下空地聚集。

註冊護士、元朗居民潘小姐是參加者之一，她認識有街坊在7．21當日手肘受傷，但受事件影響，需要見精神科醫生，即使服用鎮靜劑，每晚亦只能睡兩小時，目前已停工。潘小姐說，自己自修例風波後亦精神緊張，「 走入元朗亦要四處張望防範」。她批評警方坐視白衣人襲擊，感到憤怒，而今晚參與靜坐亦怕有白衣人出現襲擊街坊，但她說不能因恐懼縱容暴力，所以堅持站出來。

至晚上7時，穿黑衣的市民沿西鐵站的通道坐在兩旁。晚上7時10分左右，警察於青山公路元朗段YOHO橋底設路障，但未見有截查車輛。7時23分，有3輛警車及十數名防暴警察停泊在東頭村附近，十多市民站在港鐵站出口指罵警察。至7時半，大批元朗靜坐參加者高叫「 香港人加油」、「 光復香港時代革命」及「香港警察正一垃圾」等口號， 現場所見附近的商舖仍未關門，有店員表示，正請示上司是否需要提早關舖。7時45分，記者見有防暴警及便衣員在南邊圍村口戒備。

2019年7月21日，香港反對《逃犯條例》修訂草案遊行當晚及翌日凌晨，元朗區發生襲擊事件，大批穿白衫、手繫紅繩疑似有鄉事及黑社會背景的人在雞地及港鐵元朗站持棍棒及藤條等襲擊途人和列車乘客，至少造成45人受傷，當中包括孕婦。警方被指在市民報案後未有即時制止襲擊，在事發後又稱沒見到在南邊圍村集結的白衣人持械，當晚入村調查時亦沒有人被捕，警方被批評對鄉事及黑社會勢力發動襲擊是早已知情及故意縱容，更有輿論指事件涉及「警黑勾結」。

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