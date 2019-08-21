國泰5退休空服員追討17.5萬年終酬金　國秦︰發放與否視乎營商環境 (19:54)

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元，合共17.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10月至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司。

申索人代表董煥卿表示，加入公司多年，公司過往會以不同名稱發放獎金，包括2008年、2009年及2017年發放特惠金，2013至16年發放年終酬金等，但對他們而言是相同性質，因為同樣是年底發放。按以往經驗，只要同工種、同職級的員工獲發，都不會劃分退休或現職員工，強調這是「約定俗成」的做法。若2017年因退休而不獲發奬金，董煥卿質疑是歧視和剝削退休員工。

代表國泰的何姓人事部經理在開案陳辭時稱，公司有權決定發放年終酬金與否，可以適時更改政策，並無規定須每年發放年終酬金。2017年集團錄得12億元虧損，故不發年終酬金，改發特惠金。發特惠金的政策每次不同，5名事主於2017年不合資格，故不獲發放。2008年及2009年，公司同樣以特惠金方式發放獎金，當時退休同事合資格發放，但做法只有兩年，認為並非「約定俗成」。案件明日續訊。

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