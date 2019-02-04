經民聯今與林鄭月娥會面　提交480項《施政報告》建議 (19:44)

經民聯今日（21日）與特首林鄭月娥會面，提交對新一份《施政報告》共480項的建議，當中包括金融、企業支援、地區民生及土地房屋等13個範疇。經民聯主席盧偉國稱，因修訂《逃犯條例》引發的政治風暴未平息，希望社會重回和諧，而他們的建議「聚焦經濟、改善民生」。至於政改，盧偉國表示不是經民聯建議重點，而令年輕人向上流，不是政治和政改可解決。該黨議員梁美芬指出，現階段不適宜討論政改等爭議的議題。
盧偉國說，該黨期望政府在《施政報告》對香港深層次矛盾，如房屋土地及政治分歧有聚焦分析，而不是「流水帳」。該黨副主席、商界（一）立法會議員林健鋒指出，他們建議把寬減薪俸稅和利得稅的上限由2萬元，提高至3.5萬元；政府為全部企業提供九成信貸擔保，同時全數豁免擔保年費；設立「海外拓展支援基金」，以配對形式提供資助，由特區政府提供擔保，鼓勵本地銀行向進軍「一帶一路」的香港企業提供融資。
梁美芬促請政府檢討通識科，把通識科改為選修科，以及加強教師培訓；又建議把「長者醫療券」、「2元公共交通票價優惠計劃」受惠者門檻降低至60歲。她提出，政府可設立「首期置業貸款」和為輪候公屋3年以上市民提供租金津貼。
在房屋土地方面，經民聯提出盡快重建舊公共屋邨，加快舊區重建，放寬地積比。
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