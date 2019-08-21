麥美娟入稟法院　要求黃偉賢朱凱廸停止發布誹謗言論 (20:30)

麥美娟於影片中指出，事件起因是黃偉賢在一個電台節目中聲稱她於7月18日在屏山鄉事委員會的就職典禮上稱讚「鄉民好嘢，可以驅趕曱甴」等。她強調，自己並無發表相關言論，又稱朱凱迪於7月25日在未經證實下引用黃偉賢的言論，並於facebook貼文及印製單張宣傳。麥美娟表示，相關言論被網民廣泛引用，對她造成很嚴重的影響。

她批評，黃偉賢及朱凱廸作為議員卻公開發表不盡不實、抹黑的言論，行為極不負責任。她認為，有關抹黑行為必須嚴肅處理，因此今日委託律師入稟法院，要求朱凱迪停止散播不實言論的宣傳；要求黃偉賢公開道歉及承擔今次事件引致的所有損失。

黃偉賢回覆《明報》記者查詢時表示，當日除麥美娟外，民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥及立法會議員何君堯亦有出席該就職典禮，他記得曾有人說過「曱甴」言論，他要求麥美娟公開她當日發言的影片，若真的是他記錯，他願意道歉。本報記者亦有向朱凱廸查詢，暫未獲回覆。

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