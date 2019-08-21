麥美娟入稟法院　要求黃偉賢朱凱廸停止發布誹謗言論 (20:30)

工聯會立法會議員麥美娟今日（21日）於facebook貼文及發布影片，聲稱民主黨元朗區議員黃偉賢及立法會議員朱凱廸早前指她曾稱讚元朗鄉親驅趕示威者及形容示威者為「曱甴」，其後發律師信要求兩人就有關誣蔑公開道歉，惟至今日仍未收到二人的道歉或回應。麥美娟表示，今日已委託律師正式入稟法院，要求二人停止及刪除所發布的相關誹謗言論，包括有關失實的貼文、單張等。黃偉賢回覆《明報》記者查詢時表示，他記得當日曾有人說過「曱甴」言論，若真是他記錯，他願意道歉。
麥美娟於影片中指出，事件起因是黃偉賢在一個電台節目中聲稱她於7月18日在屏山鄉事委員會的就職典禮上稱讚「鄉民好嘢，可以驅趕曱甴」等。她強調，自己並無發表相關言論，又稱朱凱迪於7月25日在未經證實下引用黃偉賢的言論，並於facebook貼文及印製單張宣傳。麥美娟表示，相關言論被網民廣泛引用，對她造成很嚴重的影響。
她批評，黃偉賢及朱凱廸作為議員卻公開發表不盡不實、抹黑的言論，行為極不負責任。她認為，有關抹黑行為必須嚴肅處理，因此今日委託律師入稟法院，要求朱凱迪停止散播不實言論的宣傳；要求黃偉賢公開道歉及承擔今次事件引致的所有損失。
黃偉賢回覆《明報》記者查詢時表示，當日除麥美娟外，民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥及立法會議員何君堯亦有出席該就職典禮，他記得曾有人說過「曱甴」言論，他要求麥美娟公開她當日發言的影片，若真的是他記錯，他願意道歉。本報記者亦有向朱凱廸查詢，暫未獲回覆。
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