【逃犯條例】警方承認鐵路警區可實時看港鐵閉路電視 (21:10)

【21:10】港鐵表示，港鐵網絡的治安是由警務處鐵路警區負責，警方多年來都可查看車站的閉路電視的實時影像，以便他們執行維持車站治安的職務。若警方因執法需要，要求港鐵公司提供閉路電視錄影片段，均要按既定的程序提出，公司會按有關程序作出相應配合。
港鐵公司稱，在車站範圍一直設有閉路電視，以協助職員管理日常鐵路服務，例如在有需要時作人流管理。公司就使用閉路電視錄影片段和處理有關資料亦一向有嚴謹的程序和指引，如公司認為有需要就個別覆查個案查看閉路電視片段，規定只有獲授權的人員方可查看閉路電視的影像。
【18:55】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥今（21日）在例行記者會中指出，鐵路警區可實時觀看港鐵的閉路電視，而警察總部亦可在鐵路警區協調下觀看片段，但警方不能把片段錄下，需向法庭申請搜查令後才可取得閉路電視片段作證供。他亦指出，警方只會在有需要時，如人流管制才觀看部分港鐵站的閉路電視片段。
至於有警員在北區醫院虐打被捕者事件，警察公共關係科總警司謝振中指出，因調查人員按過往經驗，認為醫院病房均無閉路電視，故調查時沒有檢查閉路電視。他承認檢查閉路電視片段是基本考慮因素，並指當時調查人員沒有檢查閉路電視片段是「錯誤判斷」。
謝振中表示，根據雙方均有簽署的投訴報案紀錄，報案人當時沒有向警方提及病房有閉路電視，而報案過程有錄影但沒有錄音；當警方收到投訴後交由新界北投訴調查隊後，警方在7月頭、中旬和8月頭先後以電話及電郵方式聯絡報案人4次，但沒有收到報案人回覆，亦無法向當事人了解，至昨（20日）看到閉路電視片段後才發現事態嚴重，轉交新界南重案組跟進。對於報案人指當事人已曾到警署續保兩次，謝振中承認投訴調查人員可透過刑事科接觸及聯絡當事人了解，有「可改善空間」。
而有關英國駐港總領事館職員在內地回港期間失聯，江永祥指出，已就此向內地當局查詢，惟現時未有回覆。
另外，元朗西鐵站無差別襲擊事件至今已發生1個月，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，為增加檢控的把握，已與律政署討論被拘捕的28人的控罪及合適證供，之後會向律政司諮詢法律意見。
被問到有示威者在被捕後口部流血，警員仍把其頭部按在地上，李桂華表示，認為當時警員是進行制服及拘捕，「唔係酷刑」。
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