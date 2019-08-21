【Emily Online】夏蕙BB擬出戰區選　經理人：正積極考慮 (18:00)

話說夏蕙BB今日凌晨喺facebook發文，話見到傳媒發放虐老片段，令佢痛心疾首，質疑點解要虐待一位伯伯、損害個人應有尊嚴。佢又話會更堅決集合身邊所有、有能力改變社區一切不平事件嘅有志朋友，佢就決定由灣仔修頓球場區出發，將和諧生活還畀市民。

Emily隨即聯絡夏蕙BB，被問到係咪有意出戰11月區議會選舉，佢無正面回應，只係話無諗過呢個問題，又話咁大件事，好多嘢要諗，最緊要大家以和為貴、和平共處，安安樂樂。

夏蕙BB經理人Simon就同Emily講，話佢的確正在積極考慮出戰，目前都有八成成數咁話，佢話夏蕙BB目前都積極參與社區活動，希望做社區嘅開心果，刺激當區零售、吸引多啲人嚟灣仔。

修頓區目前區議員為報稱獨立嘅李碧儀，另外地區組織「灣仔起步」成員陳錦成都有意出戰，會唔會協調吓呢？Simon就話選舉唔會受黨派影響，仲話夏蕙BB喺灣仔區相當受歡迎，每次去吓茶餐廳都好多人捉住影相，希望用明星效應，話畀當權者聽，應該好好地為市民服務。

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